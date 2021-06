Vacina contra a gripe liberada para a população em geral em sete UBS

O governo do Paraná liberou a aplicação da vacina contra a Influenza H1N1 (gripe) para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. A decisão considera o fato do Estado registrar baixos índices de imunização entre os grupos prioritários. A campanha nacional contra a gripe começou no dia 12 de abril e segue até 9 de julho, caso não seja prorrogada pelo Ministério da Saúde.

Em Campo Mourão a população já pode procurar a vacina da gripe em sete Unidades de Saúde a partir desta segunda-feira (28). Das 7 às 19 horas: UBS Urupês, Tropical e Cidade Nova. Das 7 às 13 horas, nas UBS do Jardim Paulista, Lar Paraná, Piquirivai e Vila Guarujá.

“Vale lembrar que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 15 dias para receber a vacina contra a gripe”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Ele acrescenta que a partir do dia 1º de julho as UBS voltarão ao atendimento no horário integral.