Vacina contra a Covid-19 já está no Paraná

A vacina contra a Covid-19 já está em solo paranaense. O avião da Latam número 3439, que trouxe as primeiras 120 mil doses em 50 caixas do imunizante CoronaVac, produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, pousou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 18h53 desta segunda-feira (18). A conquista acontece 314 dias depois dos primeiros seis casos da doença, no dia 12 de março de 2020.

Ainda nesta segunda mais dois voos comerciais, um da Azul e outro da Gol, chegarão ao Paraná com o restante das doses. Serão 265.600 unidades nessa primeira fase da vacinação no Estado.

Os imunizantes serão aplicados ainda nesta noite em oito profissionais da área de saúde e da gestão hospitalar no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, também como homenagem aos 74 anos da instituição. Serão sete mulheres e um homem: duas técnicas de enfermagem, uma enfermeira, um médico, uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma fonoaudióloga e uma encarregada da higienização.

“Esta é uma data histórica. As vacinas estão chegando ao Paraná. Viva o SUS, viva o Paraná! Vamos vacinar os profissionais de saúde e vamos em frente”, afirmou o secretário estadual da saúde, Beto Preto, no aeroporto.

DISTRIBUIÇÃO

As doses serão distribuídas para a Capital e os demais municípios a partir desta terça-feira (19). Até lá, ficarão armazenadas em câmaras frias no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), que fará o trabalho de separação para as regionais de Saúde.

Das 265.600 doses, 22.720 estão reservadas para a população indígena e 242.880 para profissionais de saúde que atuam diretamente na pandemia, idosos que vivem em asilos e seus cuidadores e pessoas com deficiência severa. Elas serão aplicadas em 126 mil pessoas, sendo a maior parte profissionais da saúde: 102.959.

Serão distribuídas 132.540 doses na primeira etapa no Paraná – são duas doses por pessoa. As demais ficarão armazenadas no Cemepar até o intervalo ideal da Coronavac, de três semanas (21 dias), para garantir a segurança e o controle de temperatura.

A distribuição será feita com três aviões e helicópteros, que foram incorporados à frota aérea, além de caminhões com baús refrigerados e veículos menores, englobando todo o Estado. Serão, a princípio, seis rotas aéreas. O Paraná tem 1.850 salas de vacinação.

A estrutura paranaense para a reserva dos imunizantes conta com 21 câmaras frias, freezers para produção de gelo, equipamentos de ar-condicionado, contêineres refrigerados de 40 pés e caminhões refrigerados.

A Secretaria Estadual da Saúde já distribuiu aos municípios 1,7 milhão de insumos. Foram seringas 25 x 0,6, seringas 25 x 0,7, máscaras descartáveis, face shields, aventais e carteirinhas de vacinação.

HOSPITAL DO TRABALHADOR

O Hospital do Trabalhador completou 74 anos nesta segunda-feira (18) como principal referência em saúde pública e atendimento contra a Covid-19 em Curitiba. São 74 leitos de UTI e 45 de enfermaria no Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), que engloba, também, o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal (Caif), o Centro de Reabilitação do Paraná – Ana Carolina Moura Xavier (CHR), o Centro Regional de Especialidades (CRE Kennedy) e o Oswaldo Cruz.

Confira a previsão das doses que serão entregues para as regionais de Saúde:

1ª – Paranaguá – 2.240

2ª – Metropolitana – 39.240

3ª – Ponta Grossa – 6.000

4ª – Irati – 1.520

5ª – Guarapuava – 5.920

6ª – União Da Vitória – 1.540

7ª – Pato Branco – 4.840

8ª – Francisco Beltrão – 2.680

9ª – Foz do Iguaçu – 5.160

10ª – Cascavel – 8.240

11ª – Campo Mourão – 3.440

12ª – Umuarama – 3.120

13ª – Cianorte – 1.240

14ª – Paranavaí – 3.040

15ª – Maringá – 9.360

16ª – Apucarana – 4.000

17ª – Londrina – 13.960

18ª – Cornélio Procópio – 3.600

19ª – Jacarezinho – 3.400

20ª – Toledo – 5.360

21ª – Telêmaco Borba – 1.880

22ª – Ivaiporã – 2.760

PARANÁ – 132.540.

Agência Estadual de Notícias