Último boletim do ano mostra que Paraná acumula 7.912 mortes pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (31) mais 3.903 infecções e 88 mortes em decorrência da Covid-19 no Paraná. O último boletim do ano mostra que o Estado soma 413.412 casos confirmados e 7.912 mortes pela doença, desde o início da pandemia. Os casos divulgados nesta quinta-feira são de maio (1), junho (1), julho (5), agosto (18), setembro (5), outubro (6), novembro (62) e dezembro (3.815).

INTERNADOS

Nesta quinta-feira há 1.588 pacientes com diagnóstico confirmado internados. São 1.242 pacientes em leitos SUS (636 em UTI e 606 em enfermaria) e 346 em leitos da rede particular (137 em UTI e 209 em enfermaria).

Há outros 1.536 pacientes internados, 524 em leitos UTI e 1.012 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A Secretaria Estadual da Saúde informa que os 88 pacientes que faleceram, divulgados neste último boletim, são 11 mulheres e 77 homens, com idades que variam de 17 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 01 de setembro a 31 de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (21), Londrina (10), Foz do Iguaçu (3), Ventania (3), Campo Largo (2), Campo Magro (2), Cascavel (2), Fazenda Rio Grande (2), Maringá (2), Medianeira (2), Quatro Barras (2), Telêmaco Borba (2), Tijucas do Sul (2).

A Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos municípios de Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Ampere, Arapongas, Araucária, Cambé, Cerro Azul, Cianorte, Colombo, Coronel Vivida, Cruzeiro do Oeste, Guarapuava, Imbituva, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Juranda, Mandaguari, Marilândia do Sul, Palmas, Palotina, Paranavaí, Pien, Pinhais, Pitanga, Pranchita, Rolândia, Sabáudia, Santa Izabel do Ivaí, Santo Antônio da Platina, Sengés, Toledo e Tupãssi.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 3.154 casos de residentes de fora, sendo que 62 pessoas foram a óbito.

Confira a íntegra do último boletim de 2020 AQUI

