UBS Avelino Piacentini volta a funcionar e Vila Urupês retoma horário de UBS

A partir desta quinta-feira (1º), a Unidade Básica de Saúde do Conjunto Avelino Piacentini volta a funcionar. “Devido a pandemia a unidade foi fechada por necessidade de suporte com funcionários em outras unidades. Nesse período os pacientes do Avelino estavam sendo referenciados para a UBS do Tropical”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Também a UBS da Vila Urupês, que estava funcionando até as 23 horas, volta ao atendimento de Unidade Básica a partir desta quinta-feira, das 7h30 às 13 horas. Já a UBS do Jardim Pio XII continua atendendo até as 23 horas.

O secretário reforça que pacientes que tiverem sintomas de doenças respiratórias devem procurar a UPA, que funciona 24 horas e foi subdividida para atendimento a pacientes Covid-19.