Tiro de Guerra participa de campanha para doação de sangue

O Tiro de Guerra de Campo Mourão (TG 05-019) está participando da Campanha de Doação de Sangue do Hemonúcleo local. As doações estão sendo realizadas por Instrutores e Atiradores dentro das atividades do Dia do Soldado – 25 Agosto.

O objetivo é que os 100 atiradores e os dois instrutores participem. As doações iniciaram nesta sexta-feira. Esta ação faz parte da conscientização e formação dos jovens Atiradores como integrantes da comunidade na qual vivem.

A iniciativa também integra a campanha “Ajudar está no nosso sangue”, instituída pelo Exército Brasileiro. Braço Forte e Mão Amiga.