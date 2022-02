Telemedicina: a revolução no atendimento à Saúde em CM

As consultas médicas na rede municipal de Saúde de Campo Mourão vão ganhar uma nova modalidade que vai revolucionar o atendimento. Trata-se do serviço de Telemedicina, onde o médico poderá consultar o paciente de forma online, por sistema de vídeo chamada. Ou seja, o paciente será atendido sem que seja necessário ir até o consultório.

O novo e revolucionário serviço deverá estar disponível à população a partir do dia 7 de março, com médicos que atendem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “É mais um dia histórico para Campo Mourão. Usar uma telemedicina no SUS é algo que poucas cidades tem”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

A ferramenta foi desenvolvida pela startup mourãoense Benteviu Teleatendimento, uma das empresas selecionadas no Edital Campo Mourão Inova, lançado em 2020, buscando soluções inteligentes para a pandemia. Os empreendedores responsáveis, Giuliano Vitti, Eudarda Altoé e Thomas Mazon fizeram a apresentação da ferramenta nesta terça-feira (22), a servidores da prefeitura e à imprensa.

“Esses atendimentos ajudam a desafogar os serviços públicos de saúde e agilizam o diagnóstico de pacientes. Porém, se o médico que estiver atendendo achar que a pessoa precisa de atendimento presencial ele já orienta o paciente a procurar o serviço”, esclarece Eduarda Altoé. Ela lembra que não é necessário baixar aplicativo. “Basta ter um smartphone com câmera e um acesso à internet e em poucos instantes a pessoa estará conectada com um dos médicos da prefeitura”, acrescenta.

O acesso é pelo endereço (https://saude.bentiviu.com.br/campo-mourao), que nos próximos dias será disponibilizado também por link no portal do município e QR Code. “Importante ressaltar que, o atendimento via telemedicina não difere do presencial, seja para tirar dúvidas, formalizar diagnósticos, solicitar exames, prescrever medicamentos, emitir atestados, entre outras, com a vantagem de ser mais acessível, prática e segura. Afinal, todos esses documentos são rastreáveis e invioláveis, emitidos com assinatura digital”, explica o secretário.

O prefeito Tauillo Tezelli também acompanhou a apresentação e ressaltou a importância da nova ferramenta. “Temos trabalhado para tornar a cidade mais humana e inteligente e esse sistema vai reduzir as filas na UPA, além de agilizar e trazer mais comodidade ao cidadão. O mundo passa por uma revolução tecnológica e é preciso, na medida do possível, acompanhar”, argumentou o prefeito.