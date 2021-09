Tauillo diz que CM deverá retomar com 1ª dose da vacinação esta semana

Muita gente tem questionado nas redes sociais, o porquê a vacinação da primeira dose contra a covid-19 está paralisada em Campo Mourão, há uma semana.

O atendimento parou na faixa etária de 24 anos, com a imunização desse grupo sendo feita na terça-feira da semana passada. Questionada por alguns internautas, que cobram esclarecimentos, a reportagem do Tasabendo.com entrou em contato com o prefeito Tauillo Tezelli.

O prefeito declarou que o município aguarda o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde. “A previsão é que uma nova remessa chegue essa semana para que a vacinação possa ter continuidade imediatamente”, disse Tauillo.

A confiança do prefeito está ligada a uma nova remessa com mais 156.828 imunizantes da Pfizer/BioNTech que o estado recebeu nesta quarta-feira no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, desse total, 54.990 são para primeira dose (D1) e 101.838 para a segunda dose (D2).

As vacinas serão enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento, até que sejam repassadas às Regionais de Saúde.

Tauillo lembrou ainda que outros municípios também enfrentam o mesmo problema pela falta de vacinas, destacando a cidade de Maringá, em que o prefeito Ulisses Maia usou as redes sociais para informar que tem trabalhando intensamente para acelerar a vacinação, porém, o avanço para novas faixas etárias depende do envio de mais remessas do Ministério da Saúde.e o prefeito Ulisses Maia usou as redes sociais para informar que tem trabalhado intensamente para acelerar a vacinação, porém, o avanço para novas faixas etárias depende do envio de mais remessas pelo Ministério da Saúde.