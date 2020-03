Situação do Coronavírus deixa prefeito incerto de decisões

O prefeito de Campo Mourão Tauillo Tezelli, em mais uma live sobre a Covid-19, no final da tarde desse domingo, demonstrou maior preocupação sobre as medidas que a prefeitura deverá adotar para conter a propagação do vírus. Ele também falou sobre as dificuldades de tomar decisões.

Mesmo com a pressão do comércio pela reabertura, Tauillo disse que o decreto de 14 dias será mantido (até 4 de abril) e ainda não descartou a possibilidade de prorrogação do prazo, caso a situação continue se agravando.

“Vamos manter o diálogo, mas se a situação continuar se agravando acredito que os próprios empresários não vão querer reabrir o comércio, pois as pessoas não sairão nas ruas para comprar. De qualquer forma estamos ouvindo os profissionais da saúde, os empresários para juntos tomarmos a melhor decisão”, disse o prefeito.

Segundo o novo boletim apresentado ontem, já são dez pessoas na UTI, cinco na Santa Casa e outras cinco no hospital Pronto Socorro. A Saúde aguarda resultados de 14 suspeitos, 80 são monitorados, dois foram confirmados e 36 descartados.

Além de Campo Mourão, Iretama, Peabiru e Goioerê também já registraram casos positivos da Covid-19. Com isso, o prefeito de Goioerê, Pedro Coelho revogou o decreto que autorizava a abertura do comercio em geral a partir desta segunda-feira, 30.

Em Campo Mourão, a prefeitura estuda várias medidas para enfrentar a pandemia. Tauillo disse que a intenção é dobrar os leitos de UTI – de 26 já subiu para 35 – e não descartou, inclusive deixar a Santa Casa exclusiva para os atendimentos de pacientes com sintomas do coronavírus.

“Já pensamos em várias possibilidades, deixar a Santa Casa exclusiva para esses pacientes, pedir apoio do Exército para instalação de hospitais de emergência, como foi feito em Curitiba, enfim, o momento é muito preocupante”, relatou.

Tauillo explicou que é grande o número de pessoas que chega com suspeitas do coronavírus e aguarda exames. “O governo do Estado, os prefeitos todos estão preocupados com a situação. Todos estão perdendo na área econômica, o prejuízo é geral, mas estamos acompanhando os noticiários do Brasil e todos recomendam o que estamos fazendo. O governo estadual tem conversado com os prefeitos para estender o decreto sobre o comércio por mais dez dias. Sabemos da estrutura que temos para o atendimento, por isso todas essas medidas de precaução. Esperamos contar com a colaboração de todos”, disse o prefeito.