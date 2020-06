SINDISCAM reivindica mais ações de prevenção da COVID junto aos servidores

Desde o início da pandemia de Coronavírus e o surgimento dos primeiros casos de COVID em Campo Mourão, o Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão – SINDISCAM, tem realizado ações de verificação das condições de Segurança e Prevenção nos diversos locais de trabalho ligados ao Poder Executivo Municipal.

Para Angela Cristina Ferreira, presidente interina do SINDISCAM, “temos visto o crescimento dos casos de COVID 19 em nossa cidade, e na perspectiva da defesa da vida e dos direitos trabalhistas relacionado à saúde do servidor e ao direito de um ambiente de trabalho saudável, temos protocolado ofícios e realizado visitas nos diversos setores da Administração Publica. Queremos o bem-estar dos servidores e de todo a população’ disse Angela Ferreira.

Dentre as ações, o SINDISCAM destaca: pedido de Equipamentos de Proteção Individual e vestimentas adequada à todos servidores; álcool gel, em boa quantidade, para uso dos servidores e da comunidade que busca atendimento na repartição pública; pedimos o fim da entrega presencial de atividades escolares, dentro outras.

Para os locais de trabalho que teve servidor confirmado de Covid 19, o SINDISCAM defende interditar do espaço e as instalações do local de trabalho e desinfecção do mesmo; afastamento de todos servidores do local de trabalho por 14 dias, por prevenção e para acompanhamento, e disponibilização de exames para todos servidores do setor.