Sesc lança em CM campanha contra o Aedes aegypti: “Aqui o mosquito não entra”

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Paraná lança a segunda edição da campanha contra o Aedes aegypti: “Aqui o mosquito não entra”. Trata-se de uma ação de conscientização e uma competição entre municípios, uma espécie de game, com o objetivo de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti em todo o Paraná.

Em Campo Mourão o lançamento da campanha acontece nesta quarta-feira (2), às 09h30, no Sesc, localizado na avenida João Bento, 2020.

Para frear os casos de dengue no estado a campanha convoca a população a agir, olhar ao seu entorno e identificar onde pode ser um possível foco do mosquito e eliminá-lo. Segundo o último período epidemiológico de agosto de 2020 a julho de 2021, o Paraná registrou 27.889 casos de dengue, 325 casos severos e 32 óbitos.

A estratégia principal da campanha é eliminar focos do mosquito, registrar em fotos o antes e o depois, e compartilhar no aplicativo do Sesc/PR. Para cada ação haverá uma pontuação.

Os participantes, equipes, instituições de ensino e os municípios que mais obtiverem pontos por eliminação do mosquito e criadouros serão conhecidos e premiados após o término da campanha, em data a ser definida.

Na primeira edição da campanha, em 2021, os 3.128 paranaenses, de 249 municípios engajaram-se e eliminaram 108.551 focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti.