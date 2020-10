Senac PR promove live sobre o Outubro Rosa

No próximo dia 8, às 19h30, o Senac PR realizará uma live sobre o Outubro Rosa com transmissão para todo o estado em seu canal no Youtube. A ação foi organizada pela Faculdade Senac Maringá com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, contribuindo para a prevenção de saúde da população.

“É essencial que as mulheres saibam quais são os fatores que contribuem para o surgimento do câncer de mama, bem como aqueles que podem prevenir a doença. Nesse sentido, o Técnico em Enfermagem aparece como um dos profissionais que mais contribui para o cuidado com a Saúde da Mulher, orientando sobre hábitos saudáveis e como realizar o autoexame das mamas”, explica a técnica em Educação profissional do Senac Maringá, Juliana Ramos Boava.

A live terá o formato de "bate papo" com a participação de um mediador e das instrutoras da área de saúde, Fabiana Amaral Longhi e Fernanda Daniele Fava Codato Estercio, que responderão perguntas do público através do chat do Youtube. Os interessados devem acessar o Canal http://bit.ly/outubrosenac.