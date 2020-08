Secretário de Saúde destaca resultados positivos no enfrentamento ao Covid-19

Apesar do momento de luto vivido pelo município em razão das 28 mortes ocasionadas pelo Covid-19, as ações de enfrentamento da doença tem apresentado resultados positivos. Dos 1.129 casos positivos oficiais registrados até esta quarta-feira (27), 867 pessoas já se recuperam da doença. Os números foram apresentados em live gravada pelo secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, que será publicada nesta quinta-feira (27).

O secretário explica que atualmente 234 pessoas estão em tratamento na Santa Casa de Campo Mourão, Goioerê ou em isolamento domiciliar. “Estamos muito tristes pelas perdas que tivemos, mas precisamos lembrar também do percentual de recuperados, que é muito maior”, observa o secretário, ao destacar o trabalho dos profissionais de saúde no enfrentamento da doença.

“Já no início adequamos a UPA para atender as pessoas com sintomas respiratórios. Lá temos profissionais preparados, exames disponíveis e uma estrutura específica de atendimento”, reforça. Ele aproveita para advertir que a cidade vive uma situação de contaminação comunitária, ou seja, o vírus pode estar em qualquer lugar.

“O índice de contaminação ainda é alto e a solução mais eficaz é a prevenção. Estamos enfrentando um inimigo invisível, com resultados positivos, mas essa luta é de todos, que devem continuar adotando as medidas sanitárias que todos já conhecemos”, complementa o secretário.