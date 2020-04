Secretário Beto Preto recomenda que CM mantenha isolamento social

Se depender do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, a prefeitura de Campo Mourão deverá manter o isolamento social contra o coronavírus, pelo menos pelos próximos 15 dias. A declaração foi feita na tarde desta quarta-feira (15), durante uma reunião de trabalho com autoridades locais e gestores de Saúde da cidade e região.

“Ou mantém o isolamento social, ou dentro de pouco tempo nem com 80 leitos de UTI na Santa Casa será possível atender tantos pacientes. Além disso, Campo Mourão não teria profissionais de saúde suficientes para atender a demanda, por isso a importância de permanecer com o isolamento pelo menos por mais duas semanas”, diz o secretário.

Beto Preto revela que o Paraná tem conseguido segurar a curva de contágio da Covid-19, porém já adverte sobre um relaxamento da população. “Em Curitiba chegamos a 70% da população em isolamento, mas hoje já caiu para 45% a 50%. O momento é de união de todos, pois o período mais crítico ainda está por vir, em meados de maio, com a chegada do frio”, afirma Beto Preto.

COMÉRCIO

Sobre a reabertura do comércio, o secretário entende que a prefeitura de Campo Mourão tem tomado a decisão correta, ouvindo profissionais de saúde. No entanto, ele reforça que se a decisão for pela reabertura, os comerciantes precisam tomar todas as medidas de segurança.

“Mais que a decisão econômica, temos a decisão da vida. Essa doença é avassaladora. Claro que não queremos asfixiar a economia, mas se a decisão for pela reabertura, é preciso que se tome todas as medidas de segurança, com higienização, distanciamento entre as pessoas e máscara. Bares e estabelecimentos que atendem até madrugada devem ser mantidos fechados”, adverte.

HOSPITAL DE CAMPANHA

Beto Preto disse também que o Paraná não tem interesse na instalação de hospital de campanha. “Nada se compara com a estrutura do hospital, por isso não temos projeto na instalação e hospital de campanha.”

Uma das críticas do secretário foi com as filas, principalmente em bancos, lotéricas e supermercados. Ele declarou que será preciso mais rigidez para que as pessoas respeitem o espaço que deve ser mantido um do outro.

Além do prefeito Tauillo Tezelli, também participaram da reunião o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, o deputado estadual Douglas Fabrício e alguns prefeitos da região. Uma das cobranças de todos foi pelo alinhamento das ações entre estado e municípios.

A reclamação principal é de prefeituras da região que autorizaram a reabertura do comércio. “Aí quando eles têm uma pessoa doente, é a Santa Casa de Campo Mourão que tem que atender”, criticou o deputado Douglas. O prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi concordou: “É preciso que haja um alinhamento entre municípios, estado e o Ministério da Saúde.”