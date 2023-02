Secretaria de Saúde entrega tablets para agentes comunitários

Os agentes comunitários que atuam nas unidades de Saúde de Campo Mourão passam a contar com tablets para o trabalho de campo. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do governo do Estado e do município para o programa Estratégia Saúde da Família. A entrega foi realizada no auditório da Casa da Cultura na tarde desta sexta-feira (3).

“Até agora as equipes que fazem visitas precisavam anotar a caneta para depois colocar no sistema quando chegavam na UBS. Com os tablets, no próprio ato de atendimento domiciliar é possível fazer isso. É mais uma iniciativa do município para modernizar e facilitar o trabalho dos servidores. Quando a atenção básica é bem feita diminuem os custos com hospitais e especialidades”, sintetizou o prefeito Tauillo Tezelli.