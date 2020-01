Saúde inicia na segunda-feira novo levantamento de índice de dengue

O primeiro Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (LIRA) do ano será iniciado na próxima segunda-feira, dia 6, pela Secretaria Municipal de Saúde. A averiguação é feita por amostragem e por isso não são visitados todos os imóveis. “A cidade é dividida em regiões, onde são sorteadas quadras e nessas quadras coletadas amostras”, explica o coordenador do Comitê Gestor, Carlos Bezerra.

Segundo ele, Campo Mourão está com 6 casos positivos de dengue (todos importados), 19 suspeitos, além de um caso suspeito de febre chikungunya. “O trabalho de bloqueio é contínuo, mas necessitamos da colaboração da população para reduzir os índices, pois as temperaturas altas e tempo chuvoso favorecem a proliferação do mosquito transmissor”, observa o presidente do Comitê Gestor da Dengue, Carlos Bezerra.

Ele enfatiza que há epidemia da doença em algumas cidades da região e isso aumenta ainda mais o risco. O última LIRA de 2019, realizado em novembro, constatou um índice geral de 2,61 por cento nas 43 localidades analisadas. A situação mais preocupante foi constatada na Vila Cândida, com 13,3% de infestação.

No fim do ano a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a intensificação da aplicação de multas a proprietários de imóveis que não eliminaram água parada. “Onde forem encontrarem focos a Vigilância Sanitária ou Ambiental vai multar o proprietário. Quem não cuida do seu imóvel está prejudicando toda a sociedade e nossa população não merece passar por isso”, explica o secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

A multa, segundo ele, vai de R$ 140,00 a R$ 14 mil reais, dependendo da gravidade e situação financeira do munícipe. “Passou da hora da população tomar consciência da gravidade da situação”, reforça o secretário. Em três anos, a Vigilância em Saúde do município aplicou R$ 86,6 mil em multas a moradores que, apesar de notificados, não tomaram nenhuma providência para eliminar criadouros ou focos do mosquito.