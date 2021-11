Saúde faz preventivo de câncer de colo uterino e mama nessa quarta-feira

A secretaria de saúde segue o trabalho prioritário de atenção básica e nessa quarta-feira, dia 1º, realiza mais um preventivo de câncer de colo uterino e de mama.

Para facilitar e melhor atender as mulheres que procurarão o serviço, a secretaria de saúde realizará o atendimento no horário das 16h30 às 20h30.

Os atendimentos serão realizados em dez unidades básicas de saúde: Alvorada, Centro Social Urbano, Cidade Nova, Cohapar, Damferi, Modelo, Paulista, Lar Paraná, Tropical e Vila Urupês.

De acordo com o Secretário de Saúde, Sérgio H. Santos, a secretaria tem adotado estratégias para conseguir realizar com maior eficácia o atendimento preventivo: “Ampliamos o atendimento para mais unidades básicas e também estendemos o horário para facilitar e incentivar as mulheres que trabalham a procurarem o atendimento na unidade básica de saúde mais perto de sua casa” disse.