Saúde fará testes rápidos nas UBS nesta quarta, Dia de Luta contra a Aids

A Secretaria de Saúde de Campo Mourão, através da Coordenação Municipal de IST e Aids, realiza nesta quarta-feira, 1º de dezembro, a campanha do Teste Rápido, das 17 às 20 horas nas Unidades de Saúde. A mobilização, designada “Fique Sabendo 2021”, lembra o Dia Mundial da Luta contra a Aids.

Segundo a enfermeira Ana Lúcia Cardoso, neste ano de 2021 foram registrados 60 novos casos na região, dos quais 17 em Campo Mourão. “A transmissão continua é por isso é muito importante a conscientização e prevenção”, ressalta Ana Lúcia. A campanha visa reduzir em 15 por cento o diagnóstico tardio de HIV e aumentar em 100 por cento a população testada para HIV pelo menos uma vez na vida.

O plano nacional ainda propõe o conhecimento do status sorológico como estratégia de prevenção e redução de riscos para a saúde. “Diante do diagnóstico positivo, o portador terá acesso precoce à assistência adequada e oportuna, o que lhe garantirá melhor qualidade de vida. Caso não esteja infectado, a pessoa terá possibilidade de adotar ou manter as práticas do sexo seguro”, acrescenta a enfermeira.

A programação inclui um treinamento para os profissionais de saúde da região que trabalham diretamente com a AIDS, para conhecer, identificar e notificar as manifestações de exposição que afetam crianças, adolescentes e profissionais de saúde.