Saúde fará novo levantamento de índice de dengue na próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar na próxima semana mais um Levantamento Rápido de Índice (LIRA) para verificação da infestação do mosquito Aedes aegypti. “Apesar dos índices baixos nos últimos levantamentos a tendência é surgirem casos a partir de dezembro e precisamos da colaboração da comunidade”, orienta o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

Campo Mourão registrou um caso importado até o momento que já foi bloqueado. “Mas o risco sempre está presente, até porque temos 79 casos positivos de dengue na região e 1.060 em todo o Paraná”, observa Bezerra. O último Lira realizado em outubro em Campo Mourão constatou 0,19 por cento (abaixo de 1 por cento conforme preconizado pelo Ministério da Saúde).

“Estamos trabalhando também com controle social, averiguando denúncias e caso sejam encontradas larvas nos imóveis a Vigilância Sanitária está abrindo processos administrativos, com advertências e multas e se for o caso, até encaminhamento para o Ministério Público”, acrescenta.

LIRA – O Levantamento de Indice é feito por amostragem e por isso não são visitados todos os imóveis. A cidade é dividida em regiões, onde são sorteadas quadras e nessas quadras coletadas amostras. A amostragem tem valor estatístico e serve de base para o trabalho de combate ao mosquito. O índice de infestação é obtido a partir dos resultados das amostras analisadas em laboratório. “Além da infestação do vetor, o Lira aponta os tipos de criadouros e de imóveis onde ele é encontrado”, afirma Bezerra.