Saúde é equipada com modernos refrigeradores para vacinas

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão inaugurou uma nova sala com modernos refrigeradores para o armazenamento de vacinas, principalmente para receber as doses destinadas para combate a covid-19. A central de rede frio, fica na Secretaria Municipal de Saúde.

O investimento do município na compra das geladeiras foi de R$ 63 mil, com recursos próprios da Vigilância em Saúde. Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, o investimento é importante para que não haja perda das doses do imunizante.

“Essas geladeiras mantêm uma bateria, que permite o seu funcionamento mesmo durante queda de energia. Além disso, é programada para acionar alguns telefones, caso ocorra a falta de energia para que os técnicos sejam alertados. Foi um investimento importante, pois sabemos que onde não existe esse tipo de armazenamento adequado, ocorre muitas perdas de doses da vacina”, disse o secretário.

O espaço também vai receber na próxima semana as doses da vacina contra a gripe (H1N1). Os novos refrigeradores estão instalados na central da Secretaria de Saúde, porém todas as 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município também já contam com geladeiras com a mesma tecnologia para armazenamento de vacinas.

O município aguarda nova remessa de vacinas do governo do Estado para continuar a primeira dose no público idoso contra a covid-19.