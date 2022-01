Saúde diz que dengue está sob controle em Campo Mourão

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 61 casos a mais que o informe anterior, alcançando 613 casos confirmados no total.

No entanto, Campo Mourão se mantém com apenas um caso positivo, lembrando que os dados são do 20º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Segundo Marinalva Ferreira Luz, supervisora geral do Programa Aedes Aegypti da secretaria de Saúde, o município está com índice 1,66% de infestação. “É um índice que representa baixo risco de infestação, o que coloca Campo Mourão num quadro estável”, disse Marinalva.

O único caso registrado nesse novo período sazonal ocorreu em dezembro do ano passado. “Temos 15 casos em análise, esperando resultado do Laboratório Central de Curitiba. Os agentes de endemias estão encontrando alguns focos do mosquito, mas estamos com a dengue sob controle”, declarou ela, mas lembrando que os cuidados precisam ser mantidos, principalmente nesses dias com ocorrências de pancadas de chuvas, em que o sol volta a aparecer na sequência. “As pessoas precisam continuar cuidando dos quintais para evitar o acúmulo de água.”

A nível regional foram registrados casos de dengue também em Barbosa Ferraz (2), Ubiratã (2) e, com um caso cada estão Goioerê, Engenheiro Beltrão e Roncador.

Até o momento, no Paraná, 298 municípios registraram notificações de dengue e 109 confirmaram a doença, sendo 79 com casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. O Paraná ainda não registra óbitos pela doença e foram descartados 1.015 casos nesta semana.