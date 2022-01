Saúde disponibiliza testes rápidos para policiais com sintomas gripais

Policiais militares de Campo Mourão que apresentarem sintomas gripais serão atendidos com prioridade na testagem rápida pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa foi anunciada pelo secretário municipal Sérgio Henrique dos Santos, em reunião com o comandante do 11º BPM, tenente-coronel Adauto Nascimento Almeida.

“Definimos um fluxo diferenciado de testes rápidos para os policiais que apresentarem algum sintoma visto que o efetivo está defasado. Isso ajuda garantir a segurança pública, pois sendo testados o mais breve possível poderão voltar ao trabalho ou já ficarem isolados”, observa o secretário.

A testagem rápida para a população foi disponibilizada pelo município por agendamento no Restaurar depois que o número de casos de Covid voltaram a subir. O agendamento dos testes pode ser feito pelo telefone (44) 3523-2548 (também por aplicativo de mensagens), nos horários das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.