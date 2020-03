Saúde debate alinhamento para enfrentamento de doenças

A Secretaria de Estado da Saúde e as federações hospitalares reuniram-se nesta quarta-feira (4) para discutir o alinhamento sobre enfrentamento de doenças. O objetivo, segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, é padronizar protocolos e atendimentos para diagnóstico e manejo adequados.

“É importante a parceria destas entidades na busca de padronização da comunicação e das ações, principalmente na atual situação que enfrentamos no Estado, com tantos casos confirmados de dengue, a volta do sarampo e o monitoramento de uma doença nova”, disse.

Ela afirmou que a divulgação constante de fake news gera pânico na população. “As pessoas se desesperam com informações falsas e que não procedem sobre as doenças, seja o novo coronavírus, a dengue e até mesmo o sarampo, que pode ser prevenido com a vacina”.

DIAGNÓSTICO

O diretor de Gestão em Saúde da Secretaria, Vinícius Filipak, ressaltou a importância do diagnóstico correto já no primeiro atendimento. “O preparo dos profissionais de saúde é indispensável para que o paciente já receba o atendimento e diagnóstico devido”.

INFORMAÇÃO

A Secretaria da Saúde forneceu materiais impressos e digitais para instrução dos profissionais de saúde e informações direcionadas para a população sobre as doenças que estão em destaque no Estado.

PRESENÇAS

Estiveram presentes representantes da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Paraná, Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná, e representante da Unimed.

Agência Estadual de Notícias