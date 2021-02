Saúde confirma cinco casos de infectados com a variante brasileira da Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde foi comunicada pela Fiocruz do Rio de Janeiro, no final da tarde de terça-feira (16), da confirmação de cinco pessoas contaminadas com a variante brasileira do coronavírus (P1). Os casos são importados de Manaus, sendo que quatro pessoas passaram por atendimento em Curitiba e uma em Campo Largo.

Assim que a Secretaria da Saúde recebeu a comunicação, via Laboratório Central do Estado (Lacen), a informação foi imediatamente repassada para as secretarias municipais de saúde e instituições de saúde que participaram do atendimento para o desencadeamento de medidas preventivas, como rastreamento de possíveis novos infectados e acompanhamento da situação. Ainda na noite de terça-feira, o histórico dos casos foi apurado em conjunto pela Secretaria da Saúde, Lacen e secretarias municipais.

A Secretaria Estadual da Saúde informa que não há transmissão local. Até o momento, o Lacen já enviou 28 amostras positivas para a Covid-19 à Fiocruz, que é o laboratório nacional responsável pelos exames de sequenciamento genético das amostras de possíveis casos de contaminação pela variante. Das 28 amostras encaminhadas positivas, 5 foram confirmadas com a nova cepa. Cerca de 70 estão em análise.

CASOS

As pessoas com casos confirmados da variante brasileira foram atendidas, já passaram pelo período de isolamento e passam bem.

Os casos são:

– Homem, 47 anos, vindo de Manaus, voo comercial no dia 17 de janeiro, atendido inicialmente na UPA Campo Comprido, foi internado em 18 de janeiro, no IMCP, e alta no dia 23. Já retornou para Manaus.

– Mulher, 73 anos, vinda de Manaus, voo comercial no dia 17de janeiro, atendida no INC, foi internada em 17 de janeiro, com alta no dia 28. Paciente segue em Curitiba para investigação de outros problemas de saúde;

– Homem, 68 anos, vindo de Manaus, voo comercial, no dia 17 de janeiro, atendido no mesmo dia 17 na UPA do Campo Comprido; segue sendo acompanhado por infectologista rede privada em teleconsulta;

– Mulher, 56 anos, vinda de Manaus, voo comercial no dia 21 de janeiro, atendida no dia 17, na UPA Campo Comprido, segue acompanhada por infectologista rede privada em teleconsulta

– Homem, 22 anos, vindo de Manaus, no dia 18 de janeiro, foi atendido no Hospital do Rocio, em Campo Largo e teve alta no dia 25.

AÇÕES

O Paraná é o 13º estado a apresentar casos confirmados de infecção pela variante brasileira P1. “O Estado está atento a esta investigação”, diz o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “O Lacen e a Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde vêm fazendo um trabalho grandioso, seguindo os padrões implantados pelo Ministério da Saúde e pelo COE Paraná, e já estabelecidos em notas técnicas”, afirma. As Notas Técnicas são a MS nº 59/2021 e Nota Orientativa do COE 01/2021).

“Reafirmo, com a chegada da variante ao Paraná, é fundamental que as pessoas continuem com as medidas de cuidado, etiqueta respiratória, higienização das mãos. Mas principalmente, evitem aglomerações, pois esta nova cepa se mostrou ainda mais transmissível”, enfatiza o secretário.

Ainda pela manhã desta quarta-feira (17), a Secretaria Estadual da Saúde, com sua equipe técnica, realizou uma reunião com o Ministério da Saúde, representantes da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Curitiba e direção do Laboratório Central do Estado para discussão dos casos confirmados e implantação de medidas preventivas de investigação.

Agência Estadual de Notícias