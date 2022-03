Saúde confirma 49 casos de dengue em Campo Mourão

De 1º de janeiro a 9 de março Campo Mourão registrou 49 casos de dengue no município. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, após receber os resultados dos exame do Laboratório Central (Lacen). Nesse período vários casos suspeitos foram descartados.

Com o crescimento no número de casos, o setor de Endemias também intensificou as ações de combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nesta terça-feira (8), foi realizado um mutirão no distrito de Piquirivaí, com pulverização, eliminação de focos e orientações aos moradores. No próximo sábado (12), está programada uma Caminhada Ecológica em parceria com o Sesc no Jardim Shangri-la e parte do Flora.

O trabalho de campo dos agentes é diário, especialmente nos bairros com maior número de casos. “A dengue não é um problema da prefeitura, é de todos. Se não tivermos a colaboração dos moradores todo esse trabalho não terá efeito”, observa coordenadora do trabalho, Marinalva Ferreira da Luz.

Segundo ela, 70 por cento dos focos do mosquito Aedes aegypti são encontrados no lixo reciclável descartado irregularmente nas vias públicas e dentro dos quintais das residências. “As pessoas precisam ter consciência sobre o local correto de colocar o lixo”, reforça a coordenadora, ao lembrar que a dengue também pode matar. “A Vigilância Sanitária já aplicou várias multas e continua notificando moradores que não tomaram providências”, acrescenta.