Show de Prêmios da Santa Casa nesta sexta-feira

O Hospital Santa Casa de Campo Mourão realiza nesta sexta-feira (20), o 5º Show de Prêmios, com valor total de R$ 50 mil, divididos em cinco premiações. O sorteio acontece às 16h, na Praça São José.

As cartelas continuam à venda a R$ 10,00 e podem ser encontradas em vários pontos comerciais da cidade e na Santa Casa. Também estão sendo comercializadas na praça central.

O primeiro prêmio será no valor R$ 30 mil; o segundo (R$ 10 mil); terceiro (R$ 5 mil); o quarto fica com R$ 3 mil, enquanto o vencedor do quinto prêmio fatura R$ 2 mil.

De acordo com a direção da Santa Casa, até o momento foram comercializadas 16 mil cartelas, resultando em R$ 160 mil. A meta era vender entre 40 mil e 50 mil cartelas.