Show de prêmios da Santa Casa vai distribuir R$ 50 mil aos ganhadores

O Hospital Santa Casa de Campo Mourão vai realizar o 7º Show de Prêmios, com valor total de R$ 50 mil, divididos em cinco premiações. O sorteio será no dia 17 de dezembro, às 19h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da instituição e pela TV local.

O preço da cartela foi mantido em R$ 10,00. O ganhador do primeiro prêmio fatura R$ 20 mil; 2º prêmio – R$ 15 mil; 3º prêmio – R$ 10 mil; R$ 4º prêmio – R$ 3 mil, e o quinto prêmio dá direito a R$ 2 mil.

A direção da Santa Casa colocou 35 mil cartelas à venda. Além de dezenas de pontos de venda em Campo Mourão, as cartelas estão sendo comercializadas também na região, nas prefeituras e secretarias de Saúde de Peabiru, Fênix, Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

A meta é vender ao menos R$ 30 mil cartelas, o que renderia R$ 300 mil para ajudar no pagamento do 13º salário dos funcionários. Para isso é importante que não apenas os mourãoenses contribuam adquirindo as cartelas, mas também moradores dos municípios da Comcam, já que o hospital atende a toda região e enfrenta grandes dificuldades de recursos para manter o atendimento.

PONTOS DE VENDA EM CAMPO MOURÃO

– Centro catequético;

– Mitra Diocesana;

– Lanchonete Andrade;

– Agropecuária Rio Grande;

– Loja Mac Bispo;

– Kitutes Pastelaria;

– Mercado São José;

– Jorrovi Calçados;

– Marijú Cosméticos;

– Loja Elros Ki Barato;

– Loja Aqui Agora;

– Bar do Raul;

– Bella Face;

– Cantinho de Marina;

– Casa Tapi;

– Loja Máximo 12;

– Auto Peças cometa;

– Loja Ouse e Use;

– Casa do Guardanapo;

– Gean Calçados;

– A Estudantil Livraria;

– Amaro Som;

– Mercado Santa Luzia;

– Cristófoli;

– Mercado Parati;

– Rolex Beer;

– Panificadora Barracão;

– Mercado Família (Jd. Modelo);

– Lanchonete Sabor do Verão;

– Eletrônica Barbosa;

– Paróquia Perpétuo Socorro;

– Supermercado Carreira;

– Posto Guarujá;

– Panificadora Sabor do Pão;

– Livraria Lalikeca;

– O Bistecão;

– Amo Pet Shop;

– Panificadora Pão Caseiro;

– Bar Pinguim;

– Agropecuária Santa Nilce;

– Bar do Felipe;

– Nilson Chaveiro;

– Banco SICREDI;

– Princesa dos Campos;

– Agropecuária Esperança;

– Padaria Lar Pão;

– Conveniência Beba Bem;

– Panificadora Copacabana;

– Móveis Santiago;

– Viação Mourãoense;

– Frutimax;

– Loja Riolar;

– Campoplastic;

– Loja Bianca;

– Auto elétrica Nova geração;

– Padaria Mato Grosso;

– Mercado Lobato;

– Fruto Maduro;

– Loja Marujo;

– Francys Moda;

– Souza Motos;