Show de Prêmios da Santa Casa mantém cartelas à venda

No próximo dia 17 de dezembro o Hospital Santa Casa de Campo Mourão vai realizar o 7º Show de Prêmios, com valor total de R$ 50 mil, divididos em cinco premiações. O sorteio será realizado às 19h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da instituição e pela TV local.

As cartelas estão à venda a R$ 10,00. O ganhador do primeiro prêmio fatura R$ 20 mil; 2º prêmio – R$ 15 mil; 3º prêmio – R$ 10 mil; R$ 4º prêmio – R$ 3 mil, e o quinto prêmio dá direito a R$ 2 mil.

A direção da Santa Casa colocou 35 mil cartelas à venda. Além de dezenas de pontos de venda em Campo Mourão, as cartelas estão sendo comercializadas também na região, nas prefeituras e secretarias de Saúde de Peabiru, Fênix, Engenheiro Beltrão e Quinta do Sol.

A meta é vender ao menos R$ 30 mil cartelas, o que renderia R$ 300 mil para ajudar no pagamento do 13º salário dos funcionários. Para isso é importante que não apenas os mourãoenses contribuam adquirindo as cartelas, mas também moradores dos municípios da Comcam, já que o hospital atende a toda região e enfrenta grandes dificuldades de recursos para manter o atendimento.

Vários estabelecimentos comerciais de Campo Mourão mantêm cartelas à venda, além do Centro catequético e a Mitra Diocesana.