Servidores do Município agora contam com novo Convênio da Saúde

Presente em Campo Mourão desde a sua fundação, em janeiro de 2017, a Avant Corretora de Seguros, agora passou a ser representante no município do mais novo Plano de Saúde: a Santa Casa Saúde de Maringá.

Com isso o hospital Santa Casa de Campo Mourão foi credenciado e está dando atendimento completo ao plano. A responsável pelo escritório regional terceirado da Santa Casa Saúde, da Avant Corretora, Angélica Taciana da Cunha conta que a Operadora está há 25 anos no mercado em Maringá.

“Com esta parceria com a Avant Corretora, já estamos comercializando planos da cidade, tendo ampla aceitação das empresas. Também já contamos com vários especialistas credenciados em Campo Mourão”, diz Angélica.

A parceria de convênio foi fechada para os servidores do Município de Campo Mourão, por meio da ASSERCAM. Com isso, o servidor pode contar com valores diferenciados e isenção de carência para o primeiro grupo que aderir.

Os planos ofertados pela Operadora são completos, coparticipativos e com mensalidade de acordo com idade de quem vai aderir. A Santa Casa Saúde garante cobertura total, conforme Lei nº 9656 – Plano Cobertura Ambulatorial Hospital com Obstetrícia.

Vale ressaltar a importância dessa novidade para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão, que com outra Operadora atendendo dentro do hospital, garante recursos para a própria instituição, que é de extrema importância para toda a Comcam.

“Como mourãoense, é muito importante a questão da saúde em nossa cidade, tanto para as pessoas de Campo Mourão, quanto ao nosso Hospital. Ter uma outra Operadora com preço justo e cobertura completa é essencial para o atendimento como internações e cirurgias”, afirma Angélica.

A superintendente do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, Lucinéia Scheffer também falou sobre as vantagens do novo Plano de Saúde, como mais uma nova opção aos mourãoenses e como fonte de receita ao hospital. “É mais uma opção de plano de saúde para a comunidade mourãoense, sendo exclusivo para atendimento na Santa Casa, com algumas clínicas já credenciadas. É um plano que veio também para agregar valores ao hospital, pois faz parte de um projeto para aumentar a receita da Santa Casa, na parte de convênios”, destacou Lucinéia.

