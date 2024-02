Secretário Beto Preto vem a CM e diz que Santa Casa “fará até mais do que vinha fazendo”      

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto veio a Campo Mourão nesta sexta-feira, 16, para manifestar apoio ao prefeito Tauillo Tezelli na intervenção administrativa à Santa Casa, e para dizer que o Estado estará destinando um aporte financeiro para que o hospital possa retomar os serviços o mais breve possível.

Beto Preto disse que o governo do estado já vem acompanhando a situação da Santa Casa, há algum tempo e que a intervenção por parte do município já era esperada. “Estamos aqui para prestar solidariedade ao prefeito Tauillo por essa decisão, pois sabíamos que em algum momento haveria a necessidade da intervenção. A Santa Casa é um hospital regional e estratégico, por isso, não pode ter o atendimento interrompido em suas diversas especialidades”, disse Beto Preto.

Segundo o secretário, o Estado já vem destinando recursos mensais para o custeio do hospital, porém, nesse momento de crise, estará liberando um valor em cota única para aquisição de insumos, medicamento e alimentação. “Vamos definir esse valor junto ao prefeito para que o hospital possa continuar atendendo. O Estado estará junto, e eu confio que a Santa Casa voltará a fazer o seu trabalho, até melhor do que vinha fazendo. O hospital está preparado para isso e estamos aqui para ajudar no que for preciso”, declarou Beto Preto.

Informado também sobre a falta de alguns equipamentos, o secretário disse que se houver a necessidade de um convênio, o processo será feito com urgência para que o hospital retome os serviços rapidamente.

O prefeito Tauillo disse que todo apoio é importante nesse momento. “Quando você assume um hospital, não sabe o que vai encontrar, é falta de medicamento, salário atrasado, por isso todo apoio é importante, seja do governo do estado e também dos prefeitos da região. Precisamos da união de todos para que a Santa Casa possa voltar a atender Campo Mourão e região.”