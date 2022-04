Santa Casa presta contas, apresenta déficit de quase R$ 50 milhões e pode fechar maternidade

Sem o aumento nas receitas e sem atualização da tabela SUS, há pelo menos 20 anos, o Hospital Santa Casa de Campo Mourão entrou na UTI, com uma dívida que já se aproxima de R$ 50 milhões. A grave situação da instituição foi apresentada ontem à noite, durante assembleia de prestação de contas referente ao ano de 2021, feita pela diretoria.

De acordo com o relatório apresentado, o hospital acumula dívidas de R$ 48 milhões. Com dificuldades de enxergar uma “luz no fim do túnel”, o presidente da Santa Casa, Pedro Henrique Montans Baer não descartou a possibilidade de desativar a maternidade, além de outros serviços deficitários.

“Não encontrando uma solução, vamos ter que começar a fechar alguns serviços que são deficitários para tentar dar sustentabilidade ao hospital. Fizemos a prestação de contas para mostrar a real situação da Santa Casa. Enquanto as receitas se mantêm no mesmo patamar, os custos de manutenção aumentaram muito”, disse Baer, citando como exemplo os gastos que o hospital tem com a maternidade. “Cada parto gera um custo de pelo menos R$ 600,00 ao hospital.”

Pelo menos 90% dos atendimentos da Santa Casa são ofertados por meio do SUS. O presidente diz que já apresentou a situação aos prefeitos da região durante reunião da Comcam, ao prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli e aos deputados.

“Esperamos que haja alguma interferência política no sentido de atualizar esses recursos, pois caso contrário vamos ter que sacrificar alguns serviços. A Santa Casa é um prestadora de serviços. Não é uma entidade pública ou privada filantrópica. É preciso entregar um serviço de qualidade sem visar nenhum lucro.”

Os principais gargalos do hospital, segundo Baer, são a maternidade e o serviço de pronto-atendimento. “No caso do pronto-atendimento também é bastante difícil. Com a instituição da chamada “vaga zero” para esse tipo de atendimento, a Santa Casa é obrigada a acolher o paciente, tendo ou não vaga disponível. Entendemos sim que é melhor o paciente no hospital que na ambulância, mas é mais uma conta que sobra para a Santa Casa”, explica o presidente da instituição.

Além de médicos, participaram da assembleia de prestação de contas, diretores do hospital, representantes da sociedade civil e da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão.

ALGUNS NÚMEROS DE ATENDIMENTOS REFERENTES A 2021

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

23 – tecidos oculares

14 – rins

2 – fígados

2 – válvulas cardíacas

PROCEDIMENTOS

47.641 – atendimentos

1.582 – cirurgias

1.898 – partos e cesáreas

9.799 – internamentos

5.143 – atendimentos em pronto-atendimento

ARRECADAÇÕES

R$ 258 mil – Nota Paraná

R$ 126.535,00 – Show de Prêmios

R$ 163.563,00 – Copel

R$ 36.415,56 – Website Santa Casa

R$ 7.194,00 – Pão Solidário

EMENDAS PARLAMENTARES

R$ 2.550.055,90