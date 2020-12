Residência Médica: Santa Casa com inscrições abertas para Processo Seletivo

O hospital Santa Casa de Campo Mourão, por meio da Coordenadoria Geral da Comissão de Residência Médica (COREME) e de sua Diretoria Administrativa, está com as inscrições para o Processo Seletivo 2021, para admissão ao primeiro ano dos Programas de Residência Médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC.

As inscrições online podem ser feitas até 23 dezembro de 2020 e a prova, em sua primeira fase, está prevista para o dia 6 de janeiro de 2021. A segunda fase será no dia 30 do mesmo mês.

Inscrições e mais informações pelo site https://eventos.grupointegrado.br/evento/processo-seletivo-residencia-medica-2021/6355. O telefone para outras informações, é o (44) 3810-2100 – Ramal 2225 / E-mail: [email protected]

A residência médica é destinada a profissionais graduados em Medicina ou alunos do último ano de curso de Medicina devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras com diploma devidamente revalidado no Brasil. Os Programas de Residência Médica estão devidamente aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)

Programas com acesso direto:

CÓDIGO ESPECIALIDADES VAGAS DURAÇÃO SITUAÇÃO DO PROGRAMA 01 Anestesiologia 01 (um) 03 (três) anos Credenciado 02 Pré Requisito em Área Cirurgia Básica (1) 02 (dois) 02 (dois) anos Credenciamento Provisório 03 Ginecologia e Obstetrícia 02 (dois) 03 (três) anos Credenciado 04 Medicina de Família e Comunidade 02 (dois) 02 (dois) anos Credenciado 05 Pediatria 02 (dois) 03 (três) anos Credenciado 06 Clínica Médica 02 (dois) 02 (dois) anos Credenciamento Provisório

O candidato a Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica está ciente de que o Programa ofertado pelo Hospital Santa Casa de Campo Mourão é denominado pré-requisito. O programa “pré-requisito” não oferece Título de Especialista ao término, mas permite que o candidato concorra para residência em outras especialidades cirúrgicas conforme legislação.

2 Programas com pré-requisito para o acesso: