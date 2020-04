Prossegue a campanha de entidades por apoio financeiro à Santa Casa

Empresários, instituições e a sociedade em geral continuam a ser conclamados a aderir à campanha que entidades locais e da região promovem com o intuito de arrecadar apoio financeiro para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão fazer frente à pandemia de Covid-19. À ação foi desencadeada há duas semanas e é liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Sindicato Rural e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar).

Os recursos arrecadados destinam-se exclusivamente a compra de equipamentos para as novas unidades de terapia intensiva (UTI) do hospital onde está sendo concentrado o atendimento de pacientes acometidos pela doença em Campo Mourão e na região. O aumento do número de pacientes portadores da doença nos últimos dias é preocupante, dada a capacidade limitada de atendimento do hospital. Sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de leitos de UTI. Praticamente todos os leitos da UTI Covid do Hospital Santa Casa de Campo Mourão estão ocupados atualmente e os especialistas preveem que o pico da doença na cidade e na região ainda não ocorreu.

“Diante dessa difícil tarefa de aumentar a chance de sobrevivência para os acometidos pelo vírus – sobretudo os idosos -, recorremos as entidades, empresários e a sociedade em geral com o objetivo de arrecadar recursos financeiros que serão destinados exclusivamente para a compra de equipamentos para o combate ao Corona Vírus”, apela a campanha.

DOAÇÕES

Com a finalidade de facilitar as doações para a campanha “Solidariedade pela Vida”, foram abertas contas em quatro estabelecimentos bancários: Sicredi (banco 748 – agência 0726 – conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756 – agência 4340 – conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237 – agência 179-1 – conta corrente 14307-3) e Banco do Brasil (agência 8570-7 – conta corrente 198-8). As contas bancária, em nome da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (CNPJ 80.288.640/0001-88) são exclusivas para a campanha.