Hospital Santa Casa cobra R$ 9 mi da Prefeitura com “máxima urgência”

O hospital Santa Casa de Campo Mourão está cobrando repasse de R$ 9,1 milhões da Prefeitura. A diretoria da instituição protocolou na sexta-feira, 25, uma documentação solicitando o repasse com a máxima urgência, declarando que os recursos correspondem ao período da pandemia do Covid-19.

Em nota divulgada à imprensa, a direção do hospital afirma que o recurso foi encaminhado durante a pandemia pelo Ministério da Saúde à Prefeitura de Campo Mourão e que o valor não foi transferido ao hospital.

“A conclusão que a Prefeitura de Campo Mourão deve esses valores, represados na conta do município desde o ano de 2021, ao Hospital Santa Casa, fica evidente na análise corroborada também pela verificação minuciosa de 17 portarias publicadas pelo Governo Federal, anexadas ao parecer”, diz um trecho da nota.

No documento protocolado foi comunicado ao município, que o caso será levado à 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão para apuração de “eventuais irregularidades relacionadas à gestão dos recursos públicos recebidos pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão, anteriores a 2023.”

A reportagem do Tasabendo.com entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para saber o posicionamento do município. A informação é que após essa cobrança da Santa Casa, a Secretaria de Saúde está fazendo um levantamento em relação aos recursos destinados durante o período pandêmico ao hospital pelo Ministério da Saúde para depois se posicionar.