Campanha: “Solidariedade pela Vida” agradece apoio da C. Vale

A unidade da cooperativa agroindustrial C. Vale, em Campo Mourão, recebeu a visita nesta quarta-feira (10/6) de coordenadores da campanha “Solidariedade pela Vida”, deflagrada por entidades empresariais para dotar o Hospital Santa Casa local de equipamentos e insumos visando o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Lançada logo após o surgimento dos primeiros casos da doença na cidade, em meados de março, a mobilização já arrecadou cerca de R$ 320 mil e conseguiu a doação de materiais e insumos a instituição hospitalar.

O agradecimento da adesão da C. Vale a campanha foi feito pelos presidentes Ben-Hur Berbet (da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão – Acicam); Newton Leal (do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codecam) e Pedro Henrique Montans Baer (do Hospital Santa Casa). Também a superintendente da Santa Casa, Lucinéia Scheffer, esteve presente. Os visitantes foram recebidos pelo gerente e o sub gerente da unidade da C. Vale, João Roberto Paludo e Fernando Corsino, respectivamente.

A C. Vale atua no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Possui 151 unidades de negócios, mais de 22.000 associados e mais 10.600 funcionários.

AQUISIÇÕES

Com os recursos arrecadados pela campanha já foram comprados quatro monitores multiparamétricos (R$ 101.712,00 – em andamento), 17 itens de materiais médico-hospitalares (R$ 66.278,00), 16 aparelhos de ar condicionados para a UTI Covid-19 e a enfermaria especial (R$ 43.200,00), quatro bancadas-balcões e armários para pronto atendimento (R$10.600,00, quatro computadores I5 1 TB (R$ 7.856,00 – em andamento) e 350 metros de TNT 80 para produção de 5.600 máscaras (R$ 1.680,00).

A campanha também conseguiu a doação de 11 suportes móveis de soro e oito suportes de parede (empresa Leve Vida), 330 lenções personalizados (Davery Confecções) e de 300 máscaras (Acicam/Casa das Fraldas São José).

Até o final de maio, a campanha arrecadou R$ 320.307,11 e as doações prosseguem. Para facilitar as doações para a campanha “Solidariedade pela Vida” foram abertas contas em quatro estabelecimentos bancários: Sicredi (banco 748 – agência 0726 – conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756 – agência 4340 – conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237 – agência 179-1 – conta corrente 14307-3) e Banco do Brasil (agência 8570-7 – conta corrente 198-8). As contas bancária, em nome da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (CNPJ 80.288.640/0001-88) são exclusivas para a campanha.

A ação envolve a Associação Comercial e Industrial (Acicam), a ação tem ainda a participação do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), do Sindicato Rural, do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar).

Os equipamentos e materiais necessários são indicados pela Santa Casa, que apresenta ainda várias cotações de preços feitas junto a empresas especializadas. A coordenação da campanha analisa as propostas de preços e providencia a compra, fazendo o repasse a Santa Casa.