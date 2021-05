Campanha estimula doação para pintura do Hospital Santa Casa

O grupo de Amigos da Santa Casa de Campo Mourão, juntamente com a diretoria da instituição, iniciou uma campanha para doação de recursos visando a pintura externa do hospital. “Em virtude das baixas arrecadações, o hospital possui um enorme déficit orçamentário e se encontra com a estrutura externa e interna danificada, em decorrência da falta de verba para manutenção”, informa a diretoria.

Para a reforma inicial, é estimado o valor de R$ 250.000,00. Com essa arrecadação, espera-se garantir a manutenção da estrutura do Hospital para cuidar, da melhor forma possível, dos enfermos.

Os fundos começarão a ser utilizados assim que houver possibilidade para saque. “A manutenção da infra-estrutura é urgente e não há tempo a se perder. Diante disso, nós, brasileiros, pacientes e profissionais da saúde, ficaríamos contentes se você pudesse doar e compartilhar sobre o projeto!”, diz nota divulgada pelo hospital.

O Hospital Santa Casa de Campo Mourão é uma entidade beneficente, filantrópica e sem fins lucrativos. Atende 25 municípios e uma população de mais de 330 mil pessoas.

Com a pandemia de COVID-19, diversos insumos estão faltando na unidade hospitalar, de forma que o orçamento atual seja direcionado, em sua maior parte, para garantir aos pacientes os cuidados assistenciais, bem como equipamentos de proteção individual e medicamentos.

COMO POSSO AJUDAR?

VAKINHA

vaka.me/2092595

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Banco SICREDI

Agência 0726

Conta corrente 8353-4

PIX

(44) 98816-3195