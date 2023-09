Audiência pública irá debater Santa Casa de Campo Mourão

Na próxima quarta-feira (27), os vereadores da Câmara de Campo Mourão realizam uma audiência pública, às 09 horas, para tratar sobre a ‘Atual situação da Santa Casa – e o pedido de intervenção requerido pelo Conselho Municipal de Saúde’.

A audiência foi proposta pelo vereador Marcio Berbet, através de um requerimento aprovado em plenário. “A audiência tem por objetivo promover política pública sobre a “Atual situação da Santa Casa e o pedido de intervenção requerido pelo Conselho municipal de Saúde”, disse Berbet.

Segundo ele, o assunto preocupa a sociedade de Campo Mourão. “O debate busca dar uma noção ampla da atual situação do Hospital e também assegurar medidas de não fechamento da entidade e resguardar direitos dos servidores da Saúde”.

Para debater os temas da audiência foi convidado, o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, a Secretaria Saúde, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Ministério Público, Promotoria de Proteção aos Direitos do Consumidor de Campo Mourão, Associação Comercial e Industrial, diretor-geral do Câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Fundação Educere, Faculdade Integrado, Sindicatos dos Empregados em estabelecimento de Serviço de Saúde, Ordem dos Pastores Evangélicos e Clubes de Serviços de Campo Mourão.

“A audiência visa esclarecer à população sobre quais dificuldades a Santa Casa enfrenta e também, debater políticas públicas para melhorar a unidade de Saúde”, frisou o vereador.