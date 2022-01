Retomada dose de reforço da vacina contra Covid-19 nesta quarta e quinta

A Secretaria Municipal de Saúde retoma nesta quarta-feira (26) a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra Covid-19, com atendimento aos que receberam a primeira dose até dia 14 de setembro. Na quinta-feira (27), será a vez dos vacinados com a segunda até dia 15 de setembro.

A vacinação será das 8 às 11 horas, nas UBS Urupês, Damferi, Pio XII, Lar Paraná, Copacabana, Cohapar, Modelo, Paulista, Tropical, Avelino Piacentini e CSU (novo local – Avenida Afonso Botelho). Além do comprovante de vacinação, é preciso apresentar documento com foto e cartão SUS.

O município recebeu nesta semana 3,2 mil doses do governo do Estado para a dose de reforço. “A medida que recebemos as doses vamos atendendo a população da melhor forma possível. As vezes somos cobrados, mas o município não fabrica vacina, dependemos de receber as doses”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O secretário pede que os cuidados em relação a prevenção de contágio da doença sejam mantidos, já que a nova variante do vírus tem se mostrado bastante contagiosa. O número de pessoas contaminadas no município voltou a subir, inclusive a ocupação de leitos hospitalares. Na terça-feira, seis pessoas estavam internadas na UTI Covid, onde o índice de ocupação subiu para 70 por cento outras 10 na enfermaria.