Repescagem e 2ª dose de vacinação Covid-19

Será realizada nesta segunda-feira (2), das 13 às 16 horas, na APAE, a repescagem da vacinação contra Covid-19 para pessoas com deficiência permanente com 18 ou mais. Também nesta segunda, no mesmo horário e local, serão imunizadas com a segunda dose pessoas com síndrome de down que tomaram a primeira dose em 10 de maio.

A partir desta terça-feira (03), a Secretaria Municipal de Saúde programou a segunda dose de vacinação para pacientes com doenças renais crônicas, que tomaram a 1ª dose em 11 de maio e na quarta (04) para o mesmo grupo imunizado com a primeira dia 12 de maio. Esses pacientes serão atendidos no Instituto do Rim.

Na sexta-feira (06), no Centro Social Urbano, das 8 às 11h30, estará disponível a segunda dose da Sinovac para profissionais de Saúde vacinados com a 1ª dia 14 de julho. O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que 69 por cento da população adulta do município já foi imunizada pelo menos com a primeira dose.