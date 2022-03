Regionais de Saúde recebem as primeiras 413 mil vacinas contra a gripe

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) distribuiu nesta terça-feira (29) o primeiro lote de vacinas destinado à campanha contra a influenza deste ano. São 413.000 doses que chegaram ao Estado na quinta-feira (24), ficaram armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e, agora, seguiram para as 22 Regionais de Saúde, de onde serão descentralizadas aos municípios.

A campanha terá início na próxima segunda-feira, 04 de abril, e seguirá até o dia 3 de junho. A imunização será por etapas – a primeira deve contemplar idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Ao todo, no Paraná, 4.308.575 pessoas pertencem aos grupos prioritários e deverão ser vacinadas durante a campanha. A meta é atingir pelo menos 90% deste público.

“Este primeiro lote deve contemplar uma parte do primeiro grupo definido pelo Ministério da Saúde de idosos e trabalhadores da Saúde. Outras remessas devem chegar ao Paraná”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

A segunda fase da campanha atenderá crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas.

Também abrangerá caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

O governo federal deve distribuir cerca de 80 milhões de doses para os estados. A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

Agência Estadual de Notícias