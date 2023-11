Região tem 33 casos de dengue, e Paraná registra 1º óbito pela doença

O informe semanal da dengue divulgado nesta terça-feira (7) pela Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) registrou 186 novos casos, 1.480 notificações e confirmou o primeiro óbito pela doença neste período epidemiológico, que começou a ser monitorado em 30 de julho. O Paraná soma agora 2.398 casos confirmados e 20.462 notificações.

Na região da Comcam são 33 registros da doença, com Ubiratã e Quinta do Sol na liderança com cinco casos cada um. Araruna soma quatro, seguido de Goioerê e Moreira Sales, com três cada.

Com dois casos continuam Campo Mourão, Iretama, Nova Cantu, Roncador e Terra Boa; com um: Rancho Alegre do Oeste, Peabiru e Janiópolis.

PRIMEIRA MORTE

A primeira morte confirmada do período está registrada no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e no SIM (Sistema de Informações de Mortalidade). Trata-se de um homem de 69 anos, com comorbidades, residente no município de Marilena, no Noroeste, de abrangência da 14ª Regional de Saúde de Paranavaí.

O 11º Informe Epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da Sesa traz também 5.608 casos em investigação e 11.235 descartados. Dos 399 municípios, 158 apresentaram casos autóctones, ou seja, quando a doença é contraída localmente; e 332 registraram notificações.