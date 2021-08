Região recebe mais 12.396 doses de vacinas contra a covid-19

Nesta quarta-feira, a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão fará a entrega de mais 12.396 doses de vacinas contra a covid-19 para os municípios da região. Do total, 2.626 doses correspondem a primeira dose, sendo 726 para Campo Mourão.

Outras 9.770 são para aplicação de segunda dose, ficando 3.360 para a cidade de Campo Mourão. De acordo com o chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, com mais essa grande remessa (42ª até o momento), a região vai cumprindo a meta de imunizar todas as pessoas acima de 18 anos até o final de setembro.

“É mais uma grande remessa entregue para que possamos atingir a meta estipulada pelo Estado de vacinar todas as pessoas de 18 anos acima até o final de setembro”, disse ele, lembrando que as vacinas são das marcas Coronavac/Butantan, Pfizer e Astrazeneca/Fiocruz

COVID EM CAMPO MOURÃO

Nesta segunda-feira, Campo Mourão registrou mais 13 casos positivos de coronavírus e teve 20 recuperados da doença. Os casos ativos estão em 307 e 94 suspeitos. Desde o início da pandemia, são 14.616 casos no município e 330 óbitos. Na região, a covid-19 já infectou 43.416 pessoas até o momento, causando 1.015 mortes.