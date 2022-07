Região da Comcam se aproxima de 8 mil casos de dengue; CM soma 1.128

Os casos de dengue continuam em alta na região de Campo Mourão. Dados do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria estadual da Saúde nesta terça-feira (5), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, apontam 7.950 casos da doença no atual período sazonal da doença, iniciado em 1º de agosto de 2021.

São 336 casos a mais comparado ao boletim da semana passada. Na Comcam, a situação mais crítica continua em Terra Boa, que lidera o ranking, com 3.169 casos, seguida de Campo Mourão, com 1.128, e Ubiratã com 785.

A situação é preocupante também em Corumbataí do Sul, com 623 casos; Boa Esperança (469); Mamborê (348) e Barbosa Ferraz (290).

PARANÁ

A nível estadual o boletim revela que foram mais 5.514 novos casos e seis mortes por dengue. No atual período sazonal da doença, o Estado soma 71 óbitos, com 115.634 casos confirmados, 25.566 em investigação e 235.388 notificações. Os seis novos óbitos relatados no informe desta terça ocorreram entre os dias 5 e 27 de maio de 2022. São três mulheres e três homens, com idades entre 27 e 87 anos. Dois deles tinham comorbidades.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Cascavel (2), Pontal do Paraná (1), Foz do Iguaçu (1), Japurá (1) e Bela Vista do Paraíso (1).

O mosquito Aedes aegypti também é responsável, além da dengue, pelo zika e chikungunya. Durante este período não houve registro de casos de zika. Foram registrados 22 casos de febre chikungunya confirmados, sendo oito autóctones e 14 importados.