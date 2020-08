Quatro idosos com coronavírus do Lar dos Velhinhos recebem alta

Após uma semana de muita tristeza no Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan, pela perda de cinco idosos pelo coronavírus, a boa notícia veio na noite deste sábado. Quatro pacientes do asilo, que estavam internados no hospital Santa Casa pela doença receberam alta.

O hospital Santa Casa divulgou uma nota para manifestar o momento de alegria da direção e funcionários pela vitória desses pacientes que são mais sensíveis ao covonavírus.