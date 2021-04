Prossegue vacinação da gripe em Campo Mourão

A Vacinação da Gripe Influenza H1N1 está tendo sequencia em Campo Mourão em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município, exceto as do Modelo e Pio XII. A imunização está sendo realizada nos horários das 7h30 às 11h30 (manhã) e das 13h30 às 16h30 (tarde).

Neste primeiro momento, até 10 de maio, estão sendo vacinadas crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde. De 11 de maio de 8 de junho, a vacinação é para idosos e professores.

Entre os dias 9 de junho e 9 de julho, serão vacinados pacientes com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores dos transportes coletivos, rodoviários e portuários; das formas de segurança e salvamento, forças armadas; funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas sócio-educativas.