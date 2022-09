Programa “Saúde até Você” é lançado em reunião da Acicam

Levar ações de prevenção à saúde do trabalhador no próprio local de trabalho é a proposta do programa “Saúde até Você”, lançado oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde na reunião mensal da Acicam, nesta quarta-feira (28). A apresentação foi feita pelo secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Pelo programa a empresa interessada deverá encaminhar um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde por email ([email protected]) ou in loco na Gerência da Atenção Básica, com pelo menos 20 dias de antecedência. No ofício deve ser informado o número de trabalhadores a serem atendidos, numa lista nominal com data de nascimento e CPF.

Se a ação for voltada para a saúde da mulher, a empresa deverá ter no mínimo 15 funcionárias. Para o atendimento a Secretaria designará uma equipe conforme o agendamento prévio. “É mais uma oportunidade que o município oferece para ampliar o acesso a ações preventivas de Saúde”, observa o secretário.

Além de solicitação de exames laboratoriais, se necessário, é realizada coleta de exame citopatológico de câncer de colo de útero; vacinação conforme Calendário Nacional de Imunização; testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C; solicitação de mamografia para mulheres de 50 à 69 anos; exame clínico das mamas; consulta de enfermagem; aferição de pressão arterial e de glicemia capilar.

A empresa que aderir ao programa deve providenciar um local para a realização de consulta e exames. Os resultados serão entregues na empresa pela enfermeira com as orientações necessárias. Caso sejam solicitados exames laboratoriais (mamografia) e encaminhamentos, estes deverão ser agendados na UBS de referência do usuário.