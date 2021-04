Procura por 2ª dose da vacina Covid está baixa e Saúde pede atenção ao calendário

A Secretaria Municipal de Saúde conclama especialmente aos idosos que já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 que fiquem atentos ao calendário para a segunda dose. Mais de 4,8 mil vacinas para a segunda dose estão no município e boa parte já deveria ter sido aplicada se as pessoas tivessem obedecido o prazo informado no comprovante.

“E o pior é não podemos usar essa vacina para a primeira dose porque elas são a segunda dose de alguém. Se usarmos essas, não virão outras para a segunda dose dessas pessoas. É preciso que procurem a Casa da Cultura porque a imunização só estará garantida com as duas doses”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele acrescenta que para continuidade da primeira dose o município depende que o governo do Estado envie nova remessa. Nesta quarta-feira serão atendidos os idosos que receberam a 1ª dose dia 17 de março e dias 15 e 16 (quinta e sexta), os que tomaram em 23 e 24 de março. Para receber vacina a pessoa deve levar RG, CPF, cartão SUS e comprovante da 1ª dose.