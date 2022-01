Procon orienta sobre aumento abusivo de preços de exames de Covid e Influenza

O Procon de Campo Mourão emitiu Recomendação Administrativa para os Laboratórios e Farmácias não aumentarem de forma abusiva os preços dos exames de Covid-19 e Influenza. O motivo da recomendação são relatos de consumidores sobre aumento de preços nos procedimentos para detecção de eventual contaminação agora no mês de janeiro.

“Aqueles que praticaram tal aumento foram orientados a voltar ao preço anterior”, informa o diretor do Procon, Sidnei Jardim. Segundo ele, mesmo sem tabelamento ou congelamento de preços, o Código de Defesa do Consumidor proíbe práticas abusivas como o aumento de preços de forma injustificada. “Ainda mais em um momento de crise sanitária tão grave como esse que estamos vivendo”, pondera.

Além da Recomendação, o Procon está monitorando eventuais abusos e aumentos injustificados e poderá aplicar multas nas empresas que descumprirem a Lei e a determinação do órgão de defesa do consumidor.

Segundo denúncias, exames rápidos de Covid-19 que antes custavam menos de R$ 100,00 são cobrados em alguns locais mais de R$ 200,00. Já exames de Influenza que custavam menos de R$ 250,00 agora chegariam aos R$ 500,00 por consumidor.

Janeiro começou registrando um aumento expressivo de casos de covid-19 em Campo Mourão e, mais que isso, um grande número de pessoas com sintomas gripais tem lotado a UPA, Hospitais e Unidades de Saúde. “Esses fatores foram responsáveis por também fazer aumentar a busca por laboratórios particulares e farmácias que realizam exames rápidos de Covid na cidade. A atuação do Procon leva em consideração o atual cenário que envolve a nova escalada de casos. Estamos atentos às movimentações do setor” finaliza o diretor.