Procon divulga pesquisa de preços de teste rápido da Covid em C. Mourão

O Procon de Campo Mourão realizou na manhã dessa quinta dia (10) uma pesquisa dos preços de testes rápidos de Covid. São oito locais que prestam esse serviço na cidade. A pesquisa mostrou uma variação de 58 por cento do menor para o maior preço. “Isso prova que o consumidor tem que pesquisar tudo que for fazer ou comprar no comércio”, afirma o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

Os preços à vista cobrados são: Farmácia Panvel (R$ 89,90); Farmácia São João (R$ 100,00); Farmácia Droga Raia (R$ 120,00); Laboratório Pronto Análise (R$ 120,00); Laboratório São Lucas (R$ 120,00); Laboratório Vida (R$ 120,00); Laboratório Santa Cecília (R$ 130,00) e Laboratório Exame (R$ 140,00). Existem locais que o preço sai mais em conta conforme o convênio do consumidor.

Apenas na Farmácia Droga Raia há necessidade de agendamento, no entanto há possibilidade de encaixe na falta de alguém agendado. “O Procon vai pesquisar semanalmente esses preços e informar publicamente os consumidores”, avisa o diretor.