Prefeitura adota medidas preventivas e secretário volta atrás: “Não temos caso suspeito de coronavírus”

O prefeito Tauillo Tezelli, acompanhado do secretário de Saúde Sérgio Henrique dos Santos e outros quatro secretários, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira para comunicar as principais medidas preventivas contra o coronavírus, em Campo Mourão. A coletiva foi realizada no gabinete o prefeito.

Além de informar sobre a paralisação das atividades que envolve grupos de pessoas, nas áreas do esporte, cultura, educação, e outras, ele reforçou que a cidade não tem nenhum caso suspeito do Covid-19.

O prefeito também pediu calma à população. “Campo Mourão não tem nenhum caso suspeito do coronavírus. As pessoas podem ficar calmas e acompanhem as recomendações do Ministério da Saúde e as informações divulgadas na TV e nos jornais, tomando os cuidados que são necessários”, disse o prefeito.

Sobre a suspensão das aulas, a paralisação deverá começar a partir desta quinta-feira, no feriado municipal de São José. A prefeitura decretou recesso na sexta-feira, justamente para reduzir a aglomeração de pessoas. “Esperamos que as pessoas entendam que o recesso é para possibilitar que fiquem em casa e não para passeios em parques e locais públicos”, adverte o secretário de Saúde, Sérgio Henrique.

O secretário volta a afirmar que as unidades de saúde só devem ser procuradas se a pessoa apresentar sintomas mais graves, como dificuldade para respirar. “Sobre outros sintomas, que são normais de gripes, a pessoa deve permanecer em casa, que é o lugar mais seguro”, afirma.

O sistema de saúde de Campo Mourão não tem capacidade para atender tanta gente, por isso a importância de se manter a calma e não se antecipar a qualquer sintoma de gripe. Diferente do que havia declarado ontem, o secretário disse que Campo Mourão não tem caso suspeito de coronavírus.

“Hoje para ser considerado caso suspeito pelo Ministério da Saúde, o paciente precisa apresentar no mínimo febre alta ou falta de ar. E os locais de transmissão são os países europeus ou asiáticos. A partir de hoje, foram incluídos São Paulo e Rio de Janeiro, por isso quem chega dessas cidades passa a ser considerados grupo de risco.”

Na prefeitura, Tauillo disse que cada secretaria vai administrar suas atividades, de forma que se evite ao máximo a aglomeração de pessoas. “Se necessário, será feita escala de funcionários, com grupos trabalhando no período da manhã e outro a tarde para evitar ao máximo o contato com o vírus”, disse o prefeito.

Por fim o secretário pediu que as pessoas evitem o estoque de alimentos. Nesta terça-feira, foi o grande o movimento de pessoas nos supermercados, enchendo carrinhos e se aglomerando em longas filas, o que é condenado pelo Ministério da Saúde.

“Não tem necessidade de estocar alimentos, até porque estamos muito distantes de viver o que enfrenta a Itália. Por conhecer os erros desses países, estamos antecipando as medidas preventivas para evitar que o pior aconteça. Só precisamos da colaboração de todos.”