Prazo para entidades que atendem crianças pleitearem recursos é prorrogado

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) vão repassar R$ 75 mil por instituição que atende crianças e adolescente. O objetivo é fortalecer a rede socioassistencial da política da criança e do adolescente no Estado. Para dar maior oportunidade às instituições o prazo para apresentação de propostas foi prorrogado. Agora é 1º de março até 02 de abril de 2021.

O cronograma foi alterado pelo Departamento da Política da Criança e do Adolescente (DPCA). Também foram ampliados os prazos para aferição de pontuação nos critérios de seleção para que as organizações tenham suas propostas devidamente analisadas. “Esse financiamento será destinado à execução de reparos da infraestrutura física existente e aquisição de bens móveis”, informou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprovost.

O prazo para esclarecimentos, providências e impugnações foi alterado para o período entre 22 e 26 de fevereiro de 2021 e a apresentação de propostas será a partir 1ºde março até 02 de abril de 2021. Demais prazos também mudaram. Confira o edital.

O recurso é disponibilizado através do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), pela Deliberação 085/2019 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca).

Agência Estadual de Notícias